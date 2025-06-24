В России определили признаки неиспользования земельных участков

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Захламление более половины земельного участка отходами, отсутствие зарегистрированной постройки на территории, а также сады и огороды, которые заросли сорняками стали признаками неиспользования земельных участков, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
С 1 марта 2025 года в России начал действовать закон, которым устанавливается трехлетний срок для освоения садовых и огородных земельных участков. В конце мая правительство приняло постановление, устанавливающее критерии, по которым землю могут признать неиспользующейся.
«Одним из признаков неосвоения земельного участка является захламление или загрязнение отходами более половины площади участка, не устраненное в течение года со дня выявления указанных обстоятельств. Кроме того, для земельных участков под индивидуальное жилищное строительство введен такой признак неиспользования как отсутствие построенного и зарегистрированного объекта. Срок для строительства индивидуального жилого дома и регистрации права на него составляет семь лет», — рассказал Хаминский.
Юрист добавил, что садовые, огородные и приусадебные участки будут считаться неиспользуемыми, если более чем половина их площади в течение года остается покрытой сорняками высотой более одного метра, а также деревьями и кустарниками, которые не благоустраивают и не озеленяют территорию.
«За неиспользование по целевому назначению земельного участка в срок, установленный законом, предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составит от одного до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. Крайней мерой является изъятие земельного участка и продажа его с публичных торгов. Однако с учетом трехлетнего срока на освоение земельных участков, говорить о возможном изъятии можно будет только начиная с марта 2028 года», — предупредил Хаминский.