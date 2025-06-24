В России определили признаки неиспользования земельных участков

«За неиспользование по целевому назначению земельного участка в срок, установленный законом, предусмотрена административная ответственность. Штраф для граждан составит от одного до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. Крайней мерой является изъятие земельного участка и продажа его с публичных торгов. Однако с учетом трехлетнего срока на освоение земельных участков, говорить о возможном изъятии можно будет только начиная с марта 2028 года», — предупредил Хаминский.