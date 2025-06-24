Росавиация: в аэропортах Внуково и Шереметьево введены ограничения на полеты

Подмосковные воздушные гавани Внуково и Шереметьево с 02:15 24 июня закрыты для приема и выпуска авиарейсов. В аэропортах ввели временные ограничения после сообщений о попытке атаки БПЛА на Москву. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
По имеющейся информации, экипажи, диспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности перелетов.
«Временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Внуково и Шереметьево», — сказано в сообщении.
Всего на подлете к Москве уничтожили два беспилотника. Первый дрон сбит в 02:00. Второй БПЛА ликвидировали спустя десять минут, оповестил мэр Москвы Сергей Собянин. О пострадавших и последствиях на земле информации не поступало.