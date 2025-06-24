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Принц Уильям останется без британской короны

В случае, если британский трон достанется принцу Уильяму, он намерен модернизировать церемонию коронации, а также отказаться от обрядов, которые, по его мнению, утратили актуальность в современном обществе. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Принц Уильям откажется от традиций Британской империи в случае восшествия на престол.

В случае, если британский трон достанется принцу Уильяму, он намерен модернизировать церемонию коронации, а также отказаться от обрядов, которые, по его мнению, утратили актуальность в современном обществе. Об этом пишет издание Daily Mirror.

«Поскольку принц Уэльский, которому недавно исполнилось 43 года, начинает размышлять о своей коронации, ходят слухи, что он может выбрать более сдержанное мероприятие. Он намекнул, что его коронация отойдет от нормы, а церемония будет и “актуальна” для современности, и “объединяющей” для Содружества», — сообщает Daily Mirror.

В частности, рассматривается возможность отказаться от использования короны Британской империи, в которой были коронованы Георг VI, Елизавета II, а также его отец, король Великобритании Карл III. По словам источника, корона была охарактеризована как «нелепый предмет, напоминающий аксессуар из мультфильмов Disney». Остается неизвестным, придерживается ли принц Уильям аналогичного мнения.

Супруга принца-наследника из британской королевской семьи Уильяма Кейт Миддлтон проходит длительное лечение от рака. В случае ее смерти от онкологического заболевания, британская королевская семья разработала специальный протокол под кодовым названием «Операция Рединг-мост», сообщает RT.

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