Принц Уильям останется без британской короны

«Поскольку принц Уэльский, которому недавно исполнилось 43 года, начинает размышлять о своей коронации, ходят слухи, что он может выбрать более сдержанное мероприятие. Он намекнул, что его коронация отойдет от нормы, а церемония будет и “актуальна” для современности, и “объединяющей” для Содружества», — сообщает Daily Mirror.