РЖД прорабатывают возможность выдачи льготных лекарств в медпоезде

«Мы сегодня еще прорабатываем вопрос выдачи льготных лекарств на станциях в рамках работы этой аптеки, потому что некоторые населенные пункты совсем небольшие, и там практически нет никакой медицинской помощи даже с точки выдачи лекарственных средств, и, конечно, мы тоже — такое подспорье», — сказала Жидкова.