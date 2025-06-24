Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД прорабатывают возможность выдачи льготных лекарств в медпоезде

Жидкова: РЖД прорабатывает возможность выдачи льготных лекарств в медпоезде.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Помощь в медпоезде «Святой Пантелеймон» получают жители отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока, где порой отсутствует даже лекарственное обеспечение, поэтому прорабатывается возможность выдачи льготных лекарств аптекой этого поезда-поликлиники, сообщила РИА Новости на ПМЭФ-2025 директор ОАО «РЖД» по медицине — гендиректор АО «РЖД-Медицина» Елена Жидкова.

Жидкова рассказала, что аптека передвижного клинико-диагностического центра (ПКДЦ) «Святой Пантелеймон» — первая аптека в РФ, которая зарегистрирована в подобном медицинском комплексе. По ее словам, около года ушло на то, чтобы пройти все инстанции и получить разрешение на продажу медицинских изделий.

«Мы сегодня еще прорабатываем вопрос выдачи льготных лекарств на станциях в рамках работы этой аптеки, потому что некоторые населенные пункты совсем небольшие, и там практически нет никакой медицинской помощи даже с точки выдачи лекарственных средств, и, конечно, мы тоже — такое подспорье», — сказала Жидкова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.