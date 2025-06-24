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Правительство готово рассмотреть идею повышения стипендий студентов

Чернышенко: правительство готово рассмотреть идею повышения стипендий студентов.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Правительство России готово рассмотреть идею повышения стипендий студентов до прожиточного минимума и работать в этом направлении, это планка, к которой нужно стремиться, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Я во время обучения в университете работал параллельно на двух работах, чтобы еще и семью молодую содержать. Поэтому здесь студенты — ребята активные, — они знают, как можно будет подработать. И мне кажется, что обязательно нужно эти вещи попытаться совмещать. А если говорить про какие-то планки, к чему нужно подтягиваться, то, наверное, нужно говорить про минимальный прожиточный минимум. Прожиточный минимум, да, то есть это некий необходимый уровень для поддержания комфортного уровня жизни. В разных регионах он разный, и, конечно, как некую планку, к которой нужно стремиться, мы будем рассматривать и над этим работать», — сказал зампред правительства.

Он добавил, что сейчас более миллиона студентов получают стипендии от трех до 15 тысяч рублей. «Есть сейчас в два раза увеличенные стипендии по поручению президента (России Владимира Путина — ред.), председателя правительства (Михаила Мишустина — ред.), у президента до 30 тысяч именные, до 20 тысяч у председателя правительства. Есть различные другие стимулирующие меры поддержки, в том числе и гранты талантливым ребятам», — отметил Чернышенко.

Прожиточный минимум трудоспособного населения, к которым относятся совершеннолетние студенты, в этом году в среднем по стране был увеличен до 19 329 рублей. Он может отличаться в зависимости от региона.

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