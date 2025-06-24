В Госдуме предложили отменить досрочную пенсию для учителей

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учителя должны работать не больше 36 часов. По его словам, проблема заключается в том, что дополнительная работа, такая как проверки тетрадей, занимает время, но не оплачивается. Глава Минпросвещения добавил, что было бы правильно повысить зарплату учителям из-за высокой нагрузки.