Стало известно, почему введут ограничение движения по Зимней в Иркутске до 28 июля 2025

Ограничение движения по Зимней в Иркутске до 28 июля 2025 года вводится из-за строительно-монтажных работ на объекте «Тепловые магистрали от ТК-7Е по улице Баррикад». Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
Ограничение движения по Зимней в Иркутске до 28 июля 2025.
— С 8:00 28 июня до 22:00 28 июля будет закрыто движение транспорта по улице Зимней на участке от здания № 4 до строения № 6, — сказано в сообщении мэрии.
В связи с тем, что вводят ограничение движения по Зимней в Иркутске до 28 июля 2025, водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные варианты проезда.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в районе нового терминала аэропорта Иркутска изменили правила движения.