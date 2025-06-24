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Стало известно, почему введут ограничение движения по Зимней в Иркутске до 28 июля 2025

Движение транспорта по улице Зимней ограничат в Иркутске на месяц.

Источник: Комсомольская правда

Ограничение движения по Зимней в Иркутске до 28 июля 2025 года вводится из-за строительно-монтажных работ на объекте «Тепловые магистрали от ТК-7Е по улице Баррикад». Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

Ограничение движения по Зимней в Иркутске до 28 июля 2025.

— С 8:00 28 июня до 22:00 28 июля будет закрыто движение транспорта по улице Зимней на участке от здания № 4 до строения № 6, — сказано в сообщении мэрии.

В связи с тем, что вводят ограничение движения по Зимней в Иркутске до 28 июля 2025, водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные варианты проезда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в районе нового терминала аэропорта Иркутска изменили правила движения.