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Новая эра британской монархии: принц Уильям хочет отказаться от важной вещи в церемонии коронации

Принц Уильям хочет убрать из атрибутов корону Британской империи.

Источник: Комсомольская правда

Принц Уильям, будущий наследник британского престола, планирует изменить церемонию коронации, отказавшись от устаревших традиций. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror со ссылкой на близкий к принцу источник.

По словам источника, Уильям считает, что коронация должна стать скромнее и современнее. В частности, он обсуждает возможность отказаться от использования короны Британской империи, которая украшала головы Георга VI, Елизаветы II и Карла III. Источник назвал эту корону нелепой, сравнив ее с реквизитом из мультфильма. Неизвестно, разделяет ли сам Уильям такую оценку.

Корона Британской империи, созданная в 1937 году, представляет собой бархатную шапку с меховой опушкой. Ее украшают почти три тысячи алмазов, сотни жемчужин, сапфиры, изумруды и рубины.

Ранее стало известно, что принц Уильям готов восстановить отношения с младшим братом, принцем Гарри, но при жестком условии. Уильям заявил, что примет Гарри обратно в семью, если тот расстанется с женой Меган Маркл. По мнению принца, Меган стремится к деньгам и славе, что негативно влияет на Гарри.

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