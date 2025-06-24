Новая эра британской монархии: принц Уильям хочет отказаться от важной вещи в церемонии коронации

По словам источника, Уильям считает, что коронация должна стать скромнее и современнее. В частности, он обсуждает возможность отказаться от использования короны Британской империи, которая украшала головы Георга VI, Елизаветы II и Карла III. Источник назвал эту корону нелепой, сравнив ее с реквизитом из мультфильма. Неизвестно, разделяет ли сам Уильям такую оценку.