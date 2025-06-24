Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Внуково и Шереметьево ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск гражданских самолётов в двух московских аэропортах: Внуково и Шереметьево. Как сообщили в пресс-службе ведомства, такие меры приняли в целях безопасности.

Источник: Life.ru

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах: Внуково (код ИКАО: UUWW); Шереметьево (UUEE)», — говорится в сообщении.

Ограничения ввели 24 июня около 2:00 ночи. В Росавиации добавили, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов — это приоритет.

Отметим, что ранее средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Сейчас на местах падения обломков работают оперативные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше