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Овечкин показал фото с отдыха со звездами российского спорта в Турции

Овечкин во время отдыха в Турции сделал совместное фото с футболистом Павлюченко и рядом других спортсменов.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин снялся на фото вместе с рядом других звезд российского спорта, с которыми отдыхает в Турции.

Фотографию опубликовал на своей странице в соцсетях футболист Роман Павлюченко, которого также можно увидеть на снимке. Кроме того, на фото присутствуют член сборной России по волейболу Игорь Кобзарь, хоккеист магнитогорского клуба «Металлурга» Егор Яковлев и экс-баскетболист сборной РФ Виталий Фридзон.

Напомним, 12 июня Александр Овечкин, Виталий Фридзон, Егор Яковлев, а также олимпийский чемпион Сочи в лыжном марафоне Александр Легков и несколько других спортсменов из РФ исполнили гимн России во время отдыха в Турции.

К ним присоединились чемпион России по футболу Роман Зобнин, трехкратный чемпион России по футболу Георгий Щенников, обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира по хоккею Александр Бурмистров, победительница «Ролан Гаррос» 2004 года Анастасия Мыскина.