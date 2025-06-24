Овечкин показал фото с отдыха со звездами российского спорта в Турции

Фотографию опубликовал на своей странице в соцсетях футболист Роман Павлюченко, которого также можно увидеть на снимке. Кроме того, на фото присутствуют член сборной России по волейболу Игорь Кобзарь, хоккеист магнитогорского клуба «Металлурга» Егор Яковлев и экс-баскетболист сборной РФ Виталий Фридзон.