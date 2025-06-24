Росавиация: в аэропортах Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов в настоящее время установлены в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево, информирует Росавиация.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских бортов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах: Внуково (код ИКАО: UUWW); Шереметьево (UUEE). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.
Кореняко подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры, а также службы аэропортов принимают все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону российской столицы. Сообщение было опубликовано в 02:00 мск. В 02:10 мск Собянин проинформировал о втором сбитом аппарате.