Росавиация: в аэропортах Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах: Внуково (код ИКАО: UUWW); Шереметьево (UUEE). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.