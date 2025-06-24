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Axios: Белый дом сообщил Ирану о готовности к переговорам по ядерной программе

Власти США уведомили Иран, что не станут отвечать на удары по американской базе.

Источник: Комсомольская правда

Иранские власти нанесли удар по военной базе США в Катаре. На это в Белом доме заявили, что американские ВВС не станут отвечать на атаку. Руководство США сообщило Тегерану о готовности к переговорам, уведомил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети.

Он написал, что Белый дом согласен на возобновление контактов с Ираном по ядерному соглашению. Американский лидер Дональд Трамп давно пытается достичь этой сделки.

«Белый дом ответил Ирану собственным сообщением, подчеркнув, что не будет отвечать военным путем на иранскую атаку и что США готовы возобновить переговоры по ядерному соглашению», — подытожил Барак Равид.

Дональд Трамп, по его словам, добился соглашения между Ираном и Израилем. Как он заявил, стороны готовы к полному прекращению огня.

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