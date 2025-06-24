Axios: Белый дом сообщил Ирану о готовности к переговорам по ядерной программе

Иранские власти нанесли удар по военной базе США в Катаре. На это в Белом доме заявили, что американские ВВС не станут отвечать на атаку. Руководство США сообщило Тегерану о готовности к переговорам, уведомил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети.