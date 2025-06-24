Вице-премьер Чернышенко анонсировал приятные новости для студентов

«Если говорить про какие-то планки, к чему нужно подтягиваться, то, наверное, нужно говорить про минимальный прожиточный минимум. Прожиточный минимум, да, то есть это некий необходимый уровень для поддержания комфортного уровня жизни. В разных регионах он разный, и, конечно, как некую планку, к которой нужно стремиться, мы будем рассматривать и над этим работать», — заявил зампред правительства в интервью РИА Новости.