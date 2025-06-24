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Вице-премьер Чернышенко анонсировал приятные новости для студентов

Правительство России намерено рассмотреть возможность повышения стипендий студентов до уровня прожиточного минимума и работать в этом направлении. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Студентам поднимут стипендию до прожиточного минимума.

Правительство России намерено рассмотреть возможность повышения стипендий студентов до уровня прожиточного минимума и работать в этом направлении. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Если говорить про какие-то планки, к чему нужно подтягиваться, то, наверное, нужно говорить про минимальный прожиточный минимум. Прожиточный минимум, да, то есть это некий необходимый уровень для поддержания комфортного уровня жизни. В разных регионах он разный, и, конечно, как некую планку, к которой нужно стремиться, мы будем рассматривать и над этим работать», — заявил зампред правительства в интервью РИА Новости.

По словам вице-премьера, сейчас в России более миллиона студентов получают стипендии в размере от трех до 15 тысяч рублей. В отдельных случаях выплаты достигают 20−30 тысяч рублей, что обусловлено поручениями президента и председателя правительства.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября студенты вузов и ссузов, являющиеся родственниками участников специальной военной операции, начнут получать ежемесячную стипендию, рассчитанную на основе норматива государственной социальной стипендии. Эта мера социальной поддержки предусмотрена проектом постановления правительства региона и направлена на дополнительную помощь семьям военнослужащих.

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