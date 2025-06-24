Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном Красногорске упавшие обломки дрона вызвали пожар в многоэтажке

В подмосковном Красногорске обломки украинского беспилотника упали на жилой дом. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Последствия падения БПЛА. Видео © SHOT.

По данным Telegram-канала, в результате происшествия пострадала кровля здания, а на балконе квартиры, расположенной на верхнем этаже дома на улице Народного ополчения, произошло возгорание. Информация о пострадавших отсутствует.

А ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что расчёты противовоздушной обороны перехватили два дрона ВСУ, летевших на столицу. На фоне активности беспилотников в московских аэропортах Внуково и Шереметьево были введены временные ограничения на полёты.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше