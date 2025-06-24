В Госдуме рассказали, какие льготы положены предпенсионерам в России

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Предпенсионеры в России могут получить пособие по безработице, льготы на оплату услуг ЖКХ, общественного транспорта, лекарств, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина («Единая Россия»).
Предпенсионный возраст в России начинается за пять лет до предполагаемого выхода на пенсию.
«Выплата пособия по безработице (для предпенсионера) производится в течение длительного срока: до 12 месяцев (и до 24 месяцев при длительном рабочем стаже). А если найти работу так и не удалось, предпенсионеру может быть назначена досрочная пенсия (на два года раньше). Помимо федеральных льгот, есть и региональные меры поддержки. Предпенсионеры могут иметь, например, льготы на оплату услуг ЖКХ, общественного транспорта, лекарств», — сказала Стенякина.
Депутат добавила, что предпенсионерам положены налоговые льготы. Они освобождаются от налога на имущество на один объект каждого вида: квартиру, дом, гараж. Также не придется уплачивать земельный налог на участок площадью 6 соток.