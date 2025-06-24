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N12: Нетаньяху запретил министрам комментировать новости о перемирии с Ираном

Причина отказа от комментариев о перемирии со стороны израильских чиновников неизвестна.

Источник: Комсомольская правда

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал членов правительства воздержаться от комментариев о возможном перемирии с Ираном, сообщил телеканал N12.

По данным агентства Reuters, Иран принял предложение США о прекращении огня с Израилем. Посредником в переговорах выступил Катар, уточнил источник в иранском руководстве.

Конфликт между странами обострился в ночь на 13 июня, когда Израиль атаковал ядерные объекты Ирана. Тегеран немедленно ответил ударами по израильским целям. В ночь на 22 июня к противостоянию присоединились США. Во вторник, 24 июня, президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран договорились о перемирии.

Как пояснил Трамп, обе стороны обязались полностью прекратить боевые действия. По его словам, Израиль остановит огонь через 12 часов после аналогичного решения Ирана. Перемирие будет проходить поэтапно, и на каждом этапе стороны должны сохранять мир и демонстрировать уважение друг к другу.

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