Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Великий день для Ближнего Востока»: Трамп заявил, что добился «бессрочного» мира для Ирана и Израиля

Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем будет длиться вечно.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп уведомил об окончании израильско-иранского конфликта. По его словам, стороны достигли соглашения. Дональд Трамп назвал этот день «великим» для США и Ближнего Востока. Так он выразился в интервью NBC News.

Американский лидер также заявил, что мир в Иране и Израиле «будет длиться вечно». Он считает, что стороны конфликта не станут снова «стрелять друг в друга».

«Это великий день для Америки. Это великий день для Ближнего Востока. Я очень рад, что смог выполнить эту работу. Многие люди погибали, и ситуация становилась только хуже. Это привело бы к краху всего Ближнего Востока», — заключил Дональд Трамп.

Источники портала Axios сообщили, что Вашингтон рассчитывает на сделку по ядерной программе Ирана. По словам американского чиновника, Дональд Трамп больше не желает никакой войны.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше