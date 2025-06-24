«Великий день для Ближнего Востока»: Трамп заявил, что добился «бессрочного» мира для Ирана и Израиля

Хозяин Белого дома Дональд Трамп уведомил об окончании израильско-иранского конфликта. По его словам, стороны достигли соглашения. Дональд Трамп назвал этот день «великим» для США и Ближнего Востока. Так он выразился в интервью NBC News.
Американский лидер также заявил, что мир в Иране и Израиле «будет длиться вечно». Он считает, что стороны конфликта не станут снова «стрелять друг в друга».
«Это великий день для Америки. Это великий день для Ближнего Востока. Я очень рад, что смог выполнить эту работу. Многие люди погибали, и ситуация становилась только хуже. Это привело бы к краху всего Ближнего Востока», — заключил Дональд Трамп.
Источники портала Axios сообщили, что Вашингтон рассчитывает на сделку по ядерной программе Ирана. По словам американского чиновника, Дональд Трамп больше не желает никакой войны.