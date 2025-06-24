«Великий день для Ближнего Востока»: Трамп заявил, что добился «бессрочного» мира для Ирана и Израиля

«Это великий день для Америки. Это великий день для Ближнего Востока. Я очень рад, что смог выполнить эту работу. Многие люди погибали, и ситуация становилась только хуже. Это привело бы к краху всего Ближнего Востока», — заключил Дональд Трамп.