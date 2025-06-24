Daily Storm: Ветеран «Вагнера» рассказал о попытке бунта внутри ЧВК

В частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» мог возникнуть серьезный внутренний конфликт вскоре после подписания контракта одним из ветеранов ЧВК, известным под позывным Гост Юнгер. Об этом Гост рассказал в интервью изданию Daily Storm.
По его словам, вскоре после того, как он подписал контракт, в ЧВК оказались несколько десятков бывших заключенных, часть из которых придерживалась «арестантских понятий». Эти люди попытались установить свою власть и отказались подчиняться приказам. Гост Юнгер сообщил, что им пришлось столкнуться с непониманием, когда он указал на то, что командиров в ЧВК назначают, а не выбирают.
— Чтобы мы больше не ссорились, меня и организатора бунта Классика отправили на следующий день вместе тачку тащить. Он мне руку протянул, говорит: «Я понял, братишка, куда мы попали. Я теперь больше не бунтовщик», — объяснил Гост Юнгер.
Он также добавил, что после случившегося, подобных конфликтов не возникало.
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