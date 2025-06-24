Daily Storm: Ветеран «Вагнера» рассказал о попытке бунта внутри ЧВК

По его словам, вскоре после того, как он подписал контракт, в ЧВК оказались несколько десятков бывших заключенных, часть из которых придерживалась «арестантских понятий». Эти люди попытались установить свою власть и отказались подчиняться приказам. Гост Юнгер сообщил, что им пришлось столкнуться с непониманием, когда он указал на то, что командиров в ЧВК назначают, а не выбирают.