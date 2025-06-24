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Daily Storm: Ветеран «Вагнера» рассказал о попытке бунта внутри ЧВК

В частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» мог возникнуть серьезный внутренний конфликт вскоре после подписания контракта одним из ветеранов ЧВК, известным под позывным Гост Юнгер. Об этом Гост рассказал в интервью изданию Daily Storm.

В частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» мог возникнуть серьезный внутренний конфликт вскоре после подписания контракта одним из ветеранов ЧВК, известным под позывным Гост Юнгер. Об этом Гост рассказал в интервью изданию Daily Storm.

По его словам, вскоре после того, как он подписал контракт, в ЧВК оказались несколько десятков бывших заключенных, часть из которых придерживалась «арестантских понятий». Эти люди попытались установить свою власть и отказались подчиняться приказам. Гост Юнгер сообщил, что им пришлось столкнуться с непониманием, когда он указал на то, что командиров в ЧВК назначают, а не выбирают.

— Чтобы мы больше не ссорились, меня и организатора бунта Классика отправили на следующий день вместе тачку тащить. Он мне руку протянул, говорит: «Я понял, братишка, куда мы попали. Я теперь больше не бунтовщик», — объяснил Гост Юнгер.

Он также добавил, что после случившегося, подобных конфликтов не возникало.

В мае солдат украинской армии по ошибке зашел к военным Вооруженных сил России (ВС РФ) за сигаретами. Об этом рассказал штурмовик 33-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Мурат Гаджикурбанов. Все случилось ночью в населенном пункте Новооленовка. Бойцу ВСУ не сказали о том, что село уже зачищено российскими солдатами.