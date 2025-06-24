Ученые разгадали тайну уничтожения статуй женщины-фараона Хатшепсут

До недавнего времени считалось, что ее образы были уничтожены по приказу ее преемника Тутмоса III ради мести. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.
Новый анализ архивных материалов раскопок 1920-х годов показывает, что повреждения могли быть частью традиционного ритуала «дезактивации» статуй, распространенного в Древнем Египте.
Специалисты изучили неопубликованные полевые заметки и фотографии из Дейр-эль-Бахри, где были обнаружены фрагменты статуй Хатшепсут.
Оказалось, что многие изваяния царицы сохранили лица практически нетронутыми, а повреждения были сосредоточены в уязвимых точках (шея, талия, колени). Кроме того, часть разрушений произошла из-за повторного использования статуй в более поздние периоды.
«Это соответствует практике ритуальной нейтрализации статуй, а не актам вандализма», — пояснили специалисты.
Древние египтяне намеренно повреждали монументы почившим правителям, чтобы лишить их силы. Аналогичным образом были частично разрушены скульптуры других фараонов.
Хатшепсут правила Египтом около 22 лет (1479−1458 до н.э.). Период ее владычества вошел в историю как время успешных завоеваний и масштабных строительных проектов, включая знаменитый храм в Дейр-эль-Бахри.