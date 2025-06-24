Axios: Иран и США обменялись обещаниями не наносить новые удары

Тегеран и Соединённые Штаты якобы обменялись сообщениями, «пообещав не наносить новые удары после эскалации», информирует Axios.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, первым такое сообщение отправил Иран. В Вашингтоне заявили, что американская сторона готова возобновить переговоры с Тегераном.
«После атаки Иран направил сообщение Белому дому, что не будет проводить дальнейших атак, сообщил Axios осведомлённый источник. Белый дом отправил ответное сообщение, в котором подчеркнул, что не будет принимать ответных мер на иранскую атаку и что США готовы возобновить переговоры с Ираном», — говорится в публикации.
По данным источников, договорённость между Тегераном и израильской стороной было достигнуто благодаря посредничеству Соединённых Штатов, а также Катара.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли договорённости о прекращении огня. Кроме того, он Трамп пообещал «побуждать» Израиль к миру в ближневосточном регионе.