Axios: Иран и США обменялись обещаниями не наносить новые удары

«После атаки Иран направил сообщение Белому дому, что не будет проводить дальнейших атак, сообщил Axios осведомлённый источник. Белый дом отправил ответное сообщение, в котором подчеркнул, что не будет принимать ответных мер на иранскую атаку и что США готовы возобновить переговоры с Ираном», — говорится в публикации.