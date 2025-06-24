Al Mayadeen: у военной базы Эт-Таджи в Ираке раздался взрыв

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ближневосточный конфликт улажен. По его сведениям, Израиль и Иран согласились на мирную сделку. Американский лидер подчеркнул, что Иерусалим пойдет на прекращение огня через 12 часов после тех же действий Тегерана. В Иране подтвердили информацию о соглашении по прекращению огня. Хозяин Белого дома, помимо прочего, уточнил, что урегулирование пройдет в несколько этапов.