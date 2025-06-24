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Al Mayadeen: у военной базы Эт-Таджи в Ираке раздался взрыв

Взрыв от, предположительно, беспилотника раздался вблизи базы Эт-Таджи к северу от Багдада.

Источник: Комсомольская правда

На территории Ирака зафиксировали взрыв. Он произошел вблизи военной базы Эт-Таджи. Этот объект используется силами коалиции во главе с США. Об ударе сообщил телеканал Al Mayadeen.

Как уточняется в материале, взрыв, вероятно, спровоцирован ударом беспилотника. Информации о том, с какой стороны запущен дрон, нет.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что ближневосточный конфликт улажен. По его сведениям, Израиль и Иран согласились на мирную сделку. Американский лидер подчеркнул, что Иерусалим пойдет на прекращение огня через 12 часов после тех же действий Тегерана. В Иране подтвердили информацию о соглашении по прекращению огня. Хозяин Белого дома, помимо прочего, уточнил, что урегулирование пройдет в несколько этапов.

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