Эксперт предупредил о вреде энергетического мороженого для детей

— Главный риск энергомороженого — его кажущаяся безвредность. Ребенок воспринимает его как обычный десерт, не понимая, что в составе содержатся стимуляторы. При регулярном употреблении это может привести к сбоям в работе сердца, нарушениям сна, гиперактивности и даже развитию зависимости от психоактивных веществ, — пояснила Дивинская.