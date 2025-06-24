Эксперт предупредил о вреде энергетического мороженого для детей

Энергетическое мороженое может негативно влиять на психику и здоровье детей, вызывая повышенную тревожность, агрессию и проблемы с сердцем. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала специалист по питанию Анна Дивинская. По ее словам, продукт также ухудшает концентрацию внимания.
— Главный риск энергомороженого — его кажущаяся безвредность. Ребенок воспринимает его как обычный десерт, не понимая, что в составе содержатся стимуляторы. При регулярном употреблении это может привести к сбоям в работе сердца, нарушениям сна, гиперактивности и даже развитию зависимости от психоактивных веществ, — пояснила Дивинская.
Эксперт отметила, что детский организм медленнее перерабатывает кофеин: если у взрослых он выводится за 2−5 часов, то у детей — за 3−7. Это увеличивает продолжительность его воздействия на нервную систему.
Таурин в составе энергопродуктов усиливает эффект кофеина, а из-за незрелости гематоэнцефалического барьера детский мозг особенно уязвим к таким веществам. Вместо стимуляторов родителям советуют следить за рационом ребенка, обеспечивать ему физическую активность и здоровый сон.