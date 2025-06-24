В подмосковном Красногорске потушили возгорание в многоэтажке

Жильцы пострадавшего здания. Видео © SHOT.
По словам очевидцев, первый хлопок прозвучал около двух часов, за ним последовал второй. После этого во дворе сработали сигнализации машин, а на балконе квартиры на 17 этаже начался пожар. Люди в спешке выбегали из подъездов.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Из дома вывели около ста человек, среди них — более двадцати детей. На месте остаются сотрудники экстренных служб. Район будет оцеплен.
Напомним, обломки украинского беспилотника упали на жилой дом. В результате происшествия пострадала кровля здания, а на балконе квартиры, расположенной на верхнем этаже дома на улице Народного ополчения, произошло возгорание.