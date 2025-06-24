NourNews: несколько взрывов прогремело в Тегеране

Белый дом, тем временем, сообщил, что не станет отвечать на удары Ирана по военной базе США в Катаре. Тегеран таким образом ответил на атаку Вашингтона. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, ядерная программа Ирана фактически уничтожена. Он выразил надежду, что Тегеран не станет ее восстанавливать и согласится на мирную сделку.