NourNews: несколько взрывов прогремело в Тегеране

Территория Ирана вновь подвергается обстрелам. Так, средства ПВО включились в работу в ночь на 24 июня. Отмечается, что атака ведется по Тегерану. Такой информацией обладает агентство NourNews.
Сообщается, что взрывы зафиксированы в центральной и северо-восточной частях Тегерана. Кроме того, сказано в материале, удары наносятся по городу Карадж. Там также работают средства ПВО.
Белый дом, тем временем, сообщил, что не станет отвечать на удары Ирана по военной базе США в Катаре. Тегеран таким образом ответил на атаку Вашингтона. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, ядерная программа Ирана фактически уничтожена. Он выразил надежду, что Тегеран не станет ее восстанавливать и согласится на мирную сделку.