Опубликован прогноз погоды на 24 июня 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
В Красноярске 24 июня ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +16…+18°C, при этом осадки не предсказываются. Однако днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу.
Ветер будет дуть с юго-востока, а к полудню сменит направление на западный, его скорость составит 4−9 м/с. В условиях грозы возможны шквалистые порывы ветра, достигающие 15−18 м/с.
Температура воздуха в течение дня поднимется до +30…+32°C, что создаст довольно теплую атмосферу. Жителям Красноярска рекомендуется быть внимательными и соблюдать осторожность во время грозы.