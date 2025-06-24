Врач поделилась правилами, которые действительно помогают стать стройнее

Физические нагрузки должны быть разнообразными. Важно не только бегать или гулять, но и хотя бы пару раз в неделю делать силовые упражнения, чтобы укрепить мышцы и ускорить обмен веществ. Перед тренировкой нужно делать разминку и растяжку. Так тело лучше подготовится и будет меньше риска получить травму.