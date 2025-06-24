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Врач поделилась правилами, которые действительно помогают стать стройнее

Эндокринолог Павлова: Вечерние занятия спортом менее полезны, чем утренние.

Источник: Комсомольская правда

Эндокринолог, д.м.н., автор книги «Обман веществ» Зухра Павлова поделилась полезными советами для тех, кто хочет поддерживать хорошую форму и здоровье. По словам врача, для стройности и бодрости мало просто бегать или делать зарядку.

— Если занятие проходит поздно вечером, оно менее полезно, чем утреннее. А самая полезная физическая нагрузка — не сразу после пробуждения, а 1−2 часа спустя. Или в течение дня, — поделилась эксперт в беседе с KP.RU.

Кроме того, важную роль играет полноценный ночной сон. Ложиться стоит до 23:00, когда начинается выработка мелатонина — гормона, который помогает сжигать жир. Врач пояснила, что в комнате должна быть темно, прохладно и спокойно.

В питании стоит отдавать предпочтение домашней еде, а не фастфуду: полезные продукты, меньше жареного, больше овощей, цельнозерновых круп и белков. Стресс, по словам Павловой, также мешает худеть, поэтому нужно учиться расслабляться и сбрасывать напряжение.

Физические нагрузки должны быть разнообразными. Важно не только бегать или гулять, но и хотя бы пару раз в неделю делать силовые упражнения, чтобы укрепить мышцы и ускорить обмен веществ. Перед тренировкой нужно делать разминку и растяжку. Так тело лучше подготовится и будет меньше риска получить травму.