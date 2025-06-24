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У берегов Франции на глубине в два километра нашли судно XVI века

По предположениям археологов, судно, нагруженное керамикой и металлическими прутьями, шло из Северной Италии.

Источник: Аргументы и факты

У побережья Раматюэль на юго-востоке Франции на глубине свыше 2,5 километра были обнаружены останки торгового судна XVI века.

Как сообщает телеканал France 24, это самое глубинное археологическое открытие подобного рода не только в акватории Средиземного моря у берегов Франции, но и в других французских территориальных водах.

По мнению исследователей, судно, перевозившее керамические изделия и металлические прутья, направлялось из Северной Италии, прежде чем потерпело крушение. Как сообщил заместитель морского префекта Тьерри де ла Бургад, обломки были обнаружены ещё в марте при помощи подводного беспилотника в рамках государственного проекта по изучению глубоководных ресурсов страны.

До этой находки самой глубокой по месту расположения считалась подводная лодка La Minerve, обнаруженная на глубине 2300 метров у побережья Тулона.

Ранее местонахождение обломков знаменитого корабля капитана Джеймса Кука «Индевора» было окончательно установлено археологами.