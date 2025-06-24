У берегов Франции на глубине в два километра нашли судно XVI века

У побережья Раматюэль на юго-востоке Франции на глубине свыше 2,5 километра были обнаружены останки торгового судна XVI века.
Как сообщает телеканал France 24, это самое глубинное археологическое открытие подобного рода не только в акватории Средиземного моря у берегов Франции, но и в других французских территориальных водах.
По мнению исследователей, судно, перевозившее керамические изделия и металлические прутья, направлялось из Северной Италии, прежде чем потерпело крушение. Как сообщил заместитель морского префекта Тьерри де ла Бургад, обломки были обнаружены ещё в марте при помощи подводного беспилотника в рамках государственного проекта по изучению глубоководных ресурсов страны.
До этой находки самой глубокой по месту расположения считалась подводная лодка La Minerve, обнаруженная на глубине 2300 метров у побережья Тулона.
Ранее местонахождение обломков знаменитого корабля капитана Джеймса Кука «Индевора» было окончательно установлено археологами.