У берегов Франции на глубине в два километра нашли судно XVI века

По мнению исследователей, судно, перевозившее керамические изделия и металлические прутья, направлялось из Северной Италии, прежде чем потерпело крушение. Как сообщил заместитель морского префекта Тьерри де ла Бургад, обломки были обнаружены ещё в марте при помощи подводного беспилотника в рамках государственного проекта по изучению глубоководных ресурсов страны.