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Трамп: перемирие между Израилем и Ираном будет действовать вечно

Президент США заявил, что конфликт «полностью завершён».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что перемирие, которого достигли Израиль и Тегеран, «будет действовать вечно», по его словам договорённость «не имеет временных ограничений».

«Я думаю, что прекращение огня бессрочно. Оно будет длиться вечно», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в интервью телеканалу NBC News.

Трамп заявил, что конфликт «полностью завершён». По его словам, он не верит в то, что израильская и иранская стороны «когда-либо будут снова вести огонь друг по другу».

Ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли договорённости о прекращении огня.

По данным Axios, договорённость между Тегераном и израильской стороной была достигнута благодаря посредничеству Соединённых Штатов, а также Катара.

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