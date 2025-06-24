Трамп: перемирие между Израилем и Ираном будет действовать вечно

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что перемирие, которого достигли Израиль и Тегеран, «будет действовать вечно», по его словам договорённость «не имеет временных ограничений».
«Я думаю, что прекращение огня бессрочно. Оно будет длиться вечно», — сказал Трамп.
Заявление прозвучало в интервью телеканалу NBC News.
Трамп заявил, что конфликт «полностью завершён». По его словам, он не верит в то, что израильская и иранская стороны «когда-либо будут снова вести огонь друг по другу».
Ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли договорённости о прекращении огня.
По данным Axios, договорённость между Тегераном и израильской стороной была достигнута благодаря посредничеству Соединённых Штатов, а также Катара.