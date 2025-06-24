Генсек НАТО не смог ответить за свои слова о России: Рютте пришлось оправдываться перед журналистами

На пресс-конференции перед саммитом НАТО журналисты попросили Рютте уточнить, на чем основано его предположение о возможной атаке России. Он ответил, что в альянсе обеспокоены ситуацией. По его словам, министр обороны Германии, военные руководители и представители разведки недавно говорили, что через три, пять или семь лет Россия может быть готова к нападению, если НАТО не усилит свои оборонные возможности. Однако конкретных доказательств Рютте не привел, заявив лишь, что в случае атаки Россия столкнется с серьезными последствиями.