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Генсек НАТО не смог ответить за свои слова о России: Рютте пришлось оправдываться перед журналистами

Рютте не смог ответить на вопрос про нападение РФ на НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог четко объяснить, почему он считает, что Россия может напасть на страны альянса в ближайшие пять лет. Текст его выступления размещен на официальном сайте организации.

На пресс-конференции перед саммитом НАТО журналисты попросили Рютте уточнить, на чем основано его предположение о возможной атаке России. Он ответил, что в альянсе обеспокоены ситуацией. По его словам, министр обороны Германии, военные руководители и представители разведки недавно говорили, что через три, пять или семь лет Россия может быть готова к нападению, если НАТО не усилит свои оборонные возможности. Однако конкретных доказательств Рютте не привел, заявив лишь, что в случае атаки Россия столкнется с серьезными последствиями.

Стоит отметить, что 9 июня Рютте уже упоминал, что Россия якобы наращивает военный потенциал и может быть готова к применению силы против стран НАТО в течение пяти лет.

В свою очередь, президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств отметил, что Москва не видит в перевооружении НАТО угрозы для своей безопасности. Он подчеркнул, что Россия обладает достаточными средствами для защиты своих интересов. Путин также добавил, что российские вооруженные силы постоянно модернизируются и развиваются. Российский лидер отметил, что нападение на НАТО не входит в планы Москвы.

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