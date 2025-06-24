Скидки до двух миллионов на автомобили ошарашили жителей Приморья

На фоне слухов о возможном уходе бренда, базовый BAIC X55 Comfort незначительно подорожал, тогда как более дорогие версии X55, а также кроссоверы X75 и внедорожники BJ40 подешевели на 75−384 тыс. рублей. Седан U5 Plus, напротив, резко вырос в цене примерно на полмиллиона, что связывают с прекращением продаж механических коробок и фокусом на дорогие комплектации.