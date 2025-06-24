Скидки до двух миллионов на автомобили ошарашили жителей Приморья

«Китайские бренды продолжают корректировать ценовую политику в России, однако тренды значительно различаются по сегментам и маркам», — констатирует журнал «Авто.ру».
Анализ изменений показал разнонаправленную динамику:
На фоне слухов о возможном уходе бренда, базовый BAIC X55 Comfort незначительно подорожал, тогда как более дорогие версии X55, а также кроссоверы X75 и внедорожники BJ40 подешевели на 75−384 тыс. рублей. Седан U5 Plus, напротив, резко вырос в цене примерно на полмиллиона, что связывают с прекращением продаж механических коробок и фокусом на дорогие комплектации.
Люксовый бренд устроил настоящий ценопад. Электрокроссовер Hongqi HS5 теперь доступен от 3,2 млн рублей, седаны H9 и H5 подешевели на 1−2 млн, минивэны HQ9 — почти на 1,5 млн рублей. Эксперты предполагают, что причинами могли стать как переоценка спроса, так и необходимость освободить склады под новые партии. Столь значительные скидки в премиум-сегменте отмечаются редко.
JAC повысил цену на пикап T9 на 50 тыс. рублей, хотя модели 2024 года остаются доступнее. Omoda, несмотря на анонс новой модели C7, подняла цены на всю линейку C5 на 50−200 тыс. рублей. Отсутствие автомобилей 2025 года у Omoda может объясняться процессом локализации производства, традиционно сопровождающимся временным дефицитом и ростом цен.
Все отечественные марки также скорректировали цены в сторону увеличения. Sollers подорожал на 50−200 тыс. рублей, Москвич — на 38−53 тыс. рублей, УАЗ — на 45−55 тыс. рублей. Производители объясняют рост инфляцией и удорожанием компонентов, подчеркивая сдерживание темпов повышения.
Майские изменения на приморском авторынке демонстрируют четкую дивергенцию: китайские премиальные модели резко теряют в цене, массовые сегменты дорожают или исчезают, а российские бренды реализуют умеренное и постепенное подорожание. Эта картина отражает нестабильность покупательского спроса, пересмотр стратегий управления остатками и продолжающуюся адаптацию игроков к сложившимся экономическим реалиям.
Напомним, ранее стало известно о возращении на российский рынок крупнейших автогигантов. Чего ждать от этого, рассказываем по ссылке.