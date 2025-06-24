Ливни с грозами и градом могут нарушить жизнеобеспечение 3 регионов Кавказа

МЧС России предупреждает о возможных нарушениях в жизнеобеспечении населения сразу в трех регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) во вторник, 24 июня, из-за ожидаемых ливней и гроз. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
«24 июня существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с перебоями в работе систем жизнеобеспечения, повреждениями линий связи и электропередачи, а также затруднениями в движении транспорта в республиках Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Ставропольском крае», — говорится в сообщении МЧС.
Специалисты ведомства отмечают, что причиной возможных ЧС станут сильные дожди с грозами и градом, а также шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.
Ранее другой российский город пострадал от мощного града.