Ливни с грозами и градом могут нарушить жизнеобеспечение 3 регионов Кавказа

«24 июня существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с перебоями в работе систем жизнеобеспечения, повреждениями линий связи и электропередачи, а также затруднениями в движении транспорта в республиках Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Ставропольском крае», — говорится в сообщении МЧС.