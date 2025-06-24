Боец Алексей Шаров из Тулунского района героически погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Алексей Шаров из Тулунского района. Как сообщает мэр района Александр Тюков, военнослужащий пал при выполнении боевого задания.
— В памяти земляков Алексей Васильевич навсегда останется настоящим героем. Вечная память и низкий поклон защитнику Отечества, — пишет в сети Александр Тюков.
Церемония прощания с бойцом состоится 25 июня 2025 года в культурно-досуговом центре села Едогон. Родственники, друзья и коллеги соберутся к 12:00, чтобы проводить Алексея Шарова в последний путь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Николай Дахинов из Бурятии героически погиб в зоне СВО. До отправления «за ленточку» он работал оператором ввода аптек.