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Боец Алексей Шаров из Тулунского района героически погиб в зоне СВО

Мужчину проводят в последний путь 25 июня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Алексей Шаров из Тулунского района. Как сообщает мэр района Александр Тюков, военнослужащий пал при выполнении боевого задания.

— В памяти земляков Алексей Васильевич навсегда останется настоящим героем. Вечная память и низкий поклон защитнику Отечества, — пишет в сети Александр Тюков.

Церемония прощания с бойцом состоится 25 июня 2025 года в культурно-досуговом центре села Едогон. Родственники, друзья и коллеги соберутся к 12:00, чтобы проводить Алексея Шарова в последний путь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Николай Дахинов из Бурятии героически погиб в зоне СВО. До отправления «за ленточку» он работал оператором ввода аптек.