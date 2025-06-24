СМИ: Россиян с загранпаспортами старого образца могут не пустить в Европу

Россиян с «небиометрическими» паспортами рискуют не пустить на рейс уже в аэропорту. Если это произойдет, их путешествие может закончиться в европейском аэропорту. Там им придется провести сутки в транзитной зоне, а также придется за свой счет купить обратный билет.