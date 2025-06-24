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СМИ: Россиян с загранпаспортами старого образца могут не пустить в Европу

Россиян, путешествующих с загранпаспортами старого образца, могут не пустить в европейские страны. Об этом сообщает «Лента.ру».

Россиян, путешествующих с загранпаспортами старого образца, могут не пустить в европейские страны. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным издания, государства Евросоюза постепенно вводят ограничения на въезд по паспортам, не содержащим биометрических сведений. Например, с 1 июня 2024 года Франция перестала пускать обладателей таких паспортов, за исключением детей до 15 лет и владельцев шенгенских виз, выданных до 1 июня.

Уточняется, что с начала 2025 года загранпаспорта старого образца уже не принимают Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Ожидается, что с 15 июля к ним присоединится Латвия. Бельгия, Германия и Испания также могут пополнить этот список.

Россиян с «небиометрическими» паспортами рискуют не пустить на рейс уже в аэропорту. Если это произойдет, их путешествие может закончиться в европейском аэропорту. Там им придется провести сутки в транзитной зоне, а также придется за свой счет купить обратный билет.

Причиной таких мер называют уязвимость старых паспортов к подделкам. Однако, по мнению «Ленты.ру», отказ признавать загранпаспорта старого образца может использоваться европейскими странами в качестве давления на граждан России и некоторых других государств.

Вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян объяснил, что пока запрета поездок по паспорту старого образца в третьи страны нет, несмотря на информацию в СМИ о том, что в ряде европейских государств ввели подобное ограничение.

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