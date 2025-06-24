Церковный праздник 24 июня 2025: приметы, традиции, запреты

Иоанн Предтеча, по преданию, был предшественником Иисуса Христа и выполнял важную миссию — проповедовал покаяние и крещение. Он крестил Иисуса в реке Иордан, что стало знаковым событием в христианской традиции. Праздник 24 июня установлен в честь его рождения, которое, согласно церковному преданию, произошло за шесть месяцев до Рождества Христова.