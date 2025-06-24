«Воображаемый план Трампа»: в Иране обвинили во лжи президента США

Дональд Трамп пояснил, что обе стороны обязались полностью остановить боевые действия. По его словам, Израиль должен прекратить огонь через 12 часов после аналогичного решения Ирана. Президент США также отметил, что перемирие будет проходить в несколько этапов, и в этот период стороны должны соблюдать мир и проявлять взаимное уважение.