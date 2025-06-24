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«Воображаемый план Трампа»: в Иране обвинили во лжи президента США

Агентство Mehr назвало ложью заявление Трампа о прекращении огня.

Источник: Комсомольская правда

Иранское агентство Mehr News опровергло слова президента США Дональда Трампа о том, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. По мнению агентства, Белый дом пытается выдать ложные заявления Трампа за правду.

«Попытка Белого дома сделать правдоподобным воображаемый план лживого Трампа», — говорится в публикации.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль заключили соглашение о временном прекращении боевых действий. Он утверждал, что после 24 часов перемирия начнётся процесс официального завершения 12-дневного конфликта.

Агентство Reuters, ссылаясь на иранского чиновника, подтвердило, что Иран согласился на перемирие с Израилем при посредничестве Катара и по инициативе США.

Дональд Трамп пояснил, что обе стороны обязались полностью остановить боевые действия. По его словам, Израиль должен прекратить огонь через 12 часов после аналогичного решения Ирана. Президент США также отметил, что перемирие будет проходить в несколько этапов, и в этот период стороны должны соблюдать мир и проявлять взаимное уважение.

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