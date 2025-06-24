Украина заявила о создании и массовом производстве ракеты дальностью в 500 км: что известно о «Сапсане»

Украинские разработчики создали новую баллистическую ракету, дальность которой составляет порядка 500 километров. По сведениям газеты The Times, в Киеве началось ее массовое производство.
Ракета носит название «Сапсан». Она, по словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, «сможет удивить» во многих аспектах. Никаких конкретных сведений о ракете он не представил.
Известно, что ракета «Сапсан» имеет боевую часть весом в 480 килограмм. По оценке газеты, имеющихся у боеприпаса характеристик не хватит, чтобы Киев мог ударить им по Москве.
В России, между тем, изготовили современные мини-ракеты. Они переданы в зону СВО для зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Боеприпасы могут поражать цели в ближней зоне.