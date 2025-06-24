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Россиянам назвали точные параметры неиспользования земельных участков

Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в интервью РИА Новости отметил, что признаками неиспользования земельных участков являются загрязнение более половины территории отходами, отсутствие зарегистрированных построек, а также заросшие сорняками сады и огороды.

Юрист и руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в интервью РИА Новости отметил, что признаками неиспользования земельных участков являются загрязнение более половины территории отходами, отсутствие зарегистрированных построек, а также заросшие сорняками сады и огороды.

С 1 марта 2025 года в России действует закон, устанавливающий трехлетний срок для освоения садовых и огородных земель. В конце мая правительство утвердило постановление с критериями, по которым участок может быть признан неиспользуемым.

«Одним из признаков неосвоения участка является захламление или загрязнение отходами более половины его площади, которое не устраняется в течение года с момента обнаружения. Для участков под индивидуальное жилищное строительство также важен признак отсутствия построенного и зарегистрированного объекта, при этом срок для строительства дома и регистрации права составляет семь лет», — пояснил Хаминский.

Он добавил, что если более половины площади садового или огородного участка в течение года покрыта сорняками выше одного метра, а также деревьями и кустарниками, которые не ухаживают и не озеленяют, такой участок будет считаться неиспользуемым.

За несоблюдение целевого использования участка предусмотрена административная ответственность: штраф для физических лиц составит от 1 до 1,5% кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. В крайнем случае возможен изъятие земли с последующей продажей на публичных торгах. Однако учитывая трехлетний срок освоения, изъятие может начаться не ранее марта 2028 года, предупредил Хаминский.

Также сообщалось, что за неправильную установку забора могут подать в суд.