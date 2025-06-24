Россиянам назвали точные параметры неиспользования земельных участков

«Одним из признаков неосвоения участка является захламление или загрязнение отходами более половины его площади, которое не устраняется в течение года с момента обнаружения. Для участков под индивидуальное жилищное строительство также важен признак отсутствия построенного и зарегистрированного объекта, при этом срок для строительства дома и регистрации права составляет семь лет», — пояснил Хаминский.