Резкий перепад температур и шквалы: погода в Казахстане 24 июня

Во вторник, 24 июня, в Казахстане сохраняется контрастная погода. На севере и западе страны ожидаются дожди с грозами и градом, в южных регионах — экстремальная жара до +40 градусов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казгидромета.