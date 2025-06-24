Резкий перепад температур и шквалы: погода в Казахстане 24 июня

Астана — переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду, утром и днем порывы 15−18. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +21…+23.
Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3−8 метров в секунду. Температура ночью +20…+22, днем +32…+34.
Шымкент — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура ночью +21…+23, днем +35…+37.
Актау — переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду, днем порывы 15−18. Температура ночью +16…+18, днем +22…+24.
Актобе — переменная облачность, без осадков. Ветер северный 6−11 метров в секунду. Температура ночью +11…+13, днем +23…+25.
Атырау — переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, временами сильный дождь, град. Ветер западный, северо-западный ночью 5−10 метров в секунду, днем 9−14, порывы 15−18. Температура ночью +17…+19, днем +22…+24.
Жезказган — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 9−14 метров в секунду, днем порывы до 16. Температура ночью +15…+17, днем +28…+30.
Караганда — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью +12…+14, днем +23…+25.
Кокшетау — переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, днем +18…+20.
Конаев — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +19…+21, днем до +36.
Костанай — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный: ночью 7−12 метров в секунду, днем 9−14. Температура ночью +9…+11, днем +20…+22.
Кызылорда — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +17…+19, днем +32…+34.
Павлодар — переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +13…+15, днем +23…+25.
Петропавловск — переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 15−20 метров в секунду. Температура ночью +9…+11, днем +17…+19.
Семей — переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 7−12 метров в секунду, порывы 15−20. Температура ночью +16…+18, днем +26…+28.
Талдыкорган — переменная облачность, ночью небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура ночью +16…+18, днем +34…+36.
Тараз — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура ночью +19…+21, днем +35…+37.
Туркестан — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура ночью +21…+23, днем +38…+40.
Уральск — переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный: ночью 5−10 метров в секунду, днем 9−14. Температура ночью +13…+15, днем +24…+26.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7−12 метров в секунду, порывы 15−20. Температура ночью +17…+19, днем +26…+28.