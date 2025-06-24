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У берегов Франции обнаружили затонувший в XVI веке корабль на рекордной глубине

У берегов Франции обнаружили затонувший в XVI веке корабль, лежащий на рекордной для французских территориальных вод глубине. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

У берегов Франции обнаружили затонувший в XVI веке корабль, лежащий на рекордной для французских территориальных вод глубине. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Останки судна были обнаружены гидролокатором Военно-морских сил Франции в Средиземном море в районе населенного пункта Раматюэль. Торговое судно длиной 30 метров и шириной семь метров покоится на глубине 2,6 тысяч метров.

Ученых заинтересовала судьба корабля, поскольку он находится глубже, чем все другие суда, затонувшие в территориальных водах Франции. Предполагается, что судно перевернулось, однако причина крушения пока неизвестна.

Также отмечается, что кормовая часть трюма судна оказалась пуста, что не характерно для торговых судов. В носовой и средней частях обнаружено большое количество хорошо сохранившейся керамической посуды и металлических прутов, говорится в сообщении.

17 июня специалисты в области археологии определили место, где затонул легендарный корабль «Индевор» (Endeavour) капитана Джеймса Кука — знаменитого британского мореплавателя, совершившего множество географических открытий в XVIII веке.