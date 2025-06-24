В Хабаровске в ночь на 26 июня будет перекрыта улица Калараша

Улицу Калараша вновь перекроют в Хабаровске. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в минувшие выходные отрезок дороги был недоступен для проезда две ночи подряд. Однако ремонт аварийного участка трамвайного пути еще не завершился, поэтому на этой неделе также на время ограничат движение.