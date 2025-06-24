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В Хабаровске в ночь на 26 июня будет перекрыта улица Калараша

Здесь продолжится ремонт участка трамвайного пути.

Улицу Калараша вновь перекроют в Хабаровске. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в минувшие выходные отрезок дороги был недоступен для проезда две ночи подряд. Однако ремонт аварийного участка трамвайного пути еще не завершился, поэтому на этой неделе также на время ограничат движение.

— Часть автомобильной дороги на участке пути от улицы Краснореченской до дома 3А по улице Калараша будет перекрыта в обоих направлениях движения транспорта. Работы будут проводиться с 22:00 25 июня до 7 утра 26 июня, — предупредили автолюбителей в городской администрации.

Напомним, в Хабаровске будет вскоре ограничено движение транспорта по улице Воровского. С 1 по 20 июля здесь запланирован капитальный ремонт коммуникаций на сетях МУП «Водоканал».