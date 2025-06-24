Россиян предупредили об административной ответственности за неиспользование участка: о признаках неосвоения земли

Россияне, владеющие участками земли, должны помнить о признаках их захламления. За неосвоение территорий в РФ предусмотрена административная ответственность. Одним из признаков неиспользования участка является захламление. Об этом напомнил юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.
Спикер уточнил, что под неиспользование участков попадают также отсутствие зарегистрированной постройки и наличие заросших садов и огородов. В случае с загрязнением, стоит помнить, что административная ответственность налагается на владельца земли, если более половины территории захламлены отходами, добавил юрист.
«Штраф для граждан составит от одного до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. Крайней мерой является изъятие земельного участка и продажа его с публичных торгов. Однако с учетом трехлетнего срока на освоение земельных участков, говорить о возможном изъятии можно будет только начиная с марта 2028 года», — уведомил Александр Хаминский.
Россиян, кроме того, предупредили о штрафах за нарушения содержания дорог. Например, их налагают за самовольную засыпку канавы.