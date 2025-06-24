CNN: Нетаньяху начал заседание кабинета безопасности в узком составе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел заседание кабинета безопасности в узком составе, сообщил источник телеканала CNN.
«Нетаньяху проводит встречу со своим кабинетом безопасности в узком составе», — уточнила в публикации.
На встрече присутствовали ключевые фигуры правительства: министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, глава МИД Гидеон Саар, министр обороны Исраэль Кац, лидер партии ШАС Арье Дери, министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич. Других подробностей на данный момент не сообщает.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли соглашения о перемирии. По его словам, через 24 часа оно должно стать официальным завершением 12-дневного конфликта. Кроме того, телеканал N12 сообщил, что Нетаньяху призвал членов правительства не комментировать возможное перемирие с Ираном.