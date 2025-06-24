CNN: Нетаньяху начал заседание кабинета безопасности в узком составе

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран достигли соглашения о перемирии. По его словам, через 24 часа оно должно стать официальным завершением 12-дневного конфликта. Кроме того, телеканал N12 сообщил, что Нетаньяху призвал членов правительства не комментировать возможное перемирие с Ираном.