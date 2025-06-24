Паводковая обстановка в Верхнебуреинском районе стабилизируется

Напомним, проливные дожди, прошедшие в Верхнебуреинском районе привели к резкому подъему воды сразу в трех местных реках: в Чемчуко, Чегдомыне и Ургале. В результате разлива воды было подтоплено 36 жилых домов в поселках Нижний Чегдомын и Ургал 1. В районе был введен режим ЧС.