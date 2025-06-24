Паводковая обстановка в Верхнебуреинском районе стабилизируется

Остальные 16 домовладений и 1 участок внутрипоселковой дороги ещё остаются в зоне паводка. Уровень воды в реке продолжает снижаться, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В п. Новый Ургал развернут пункт временного размещения, в настоящее время людей в нём нет. В населенном пункте проведен подворовый обход, оказана адресная помощь 6 гражданам, из них 4 детей.
В ближайшие трое суток по прогнозу синоптиков на территории Верхнебуреинского района существенных осадков, которые могли бы ухудшить гидрологическую обстановку, не прогнозируется.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и правительства края. Организовано межведомственное взаимодействие, обстановка постоянно уточняется.
Напомним, проливные дожди, прошедшие в Верхнебуреинском районе привели к резкому подъему воды сразу в трех местных реках: в Чемчуко, Чегдомыне и Ургале. В результате разлива воды было подтоплено 36 жилых домов в поселках Нижний Чегдомын и Ургал 1. В районе был введен режим ЧС.
«Жители от эвакуации отказываются»: МЧС о ситуации в Верхнебуреинском районе.
В превентивных целях в п. Новый Ургал развернут пункт временного размещения граждан.