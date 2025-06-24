В Москве назвали хабаровских школьников для экспедиции к Северному полюсу

В Хабаровском крае два талантливых школьника стали победителями международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний — 2025» и получат уникальную возможность отправиться в арктическую экспедицию к Северному полюсу на борту атомного ледокола «50 лет Победы». Это Ярослава Лобанова из Амурска и Фёдор Поздняков из Комсомольска-на-Амуре.
Проект «Ледокол знаний», который проходит при поддержке госкорпорации «Росатом», направлен на развитие естественно-научных дисциплин, популяризацию технологий атомной отрасли и поддержку талантливой молодежи. В 2025 году в конкурсе приняли участие рекордные 63 тысячи школьников из России и зарубежья. Финал, состоявшийся 20 июня в Москве в музее «АТОМ» на ВДНХ, собрал 48 лучших финалистов — ребят в возрасте от 14 до 16 лет из 35 городов страны, сообщает Минпросвещения РФ.
Участники проекта проявляли свои знания и навыки в трех направлениях: «Исследователь», «Инженер» и «Инноватор». Основные темы — водородная энергетика, квантовые технологии и бионика — требовали глубокого понимания и умения решать сложные кейсы, демонстрируя не только знания, но и умение работать в команде и находить нестандартные решения.
В финал вышли всего 48 школьников — самых сильных из сильных. Здесь и развернулась настоящая интеллектуальная битва: защита командных проектов по темам редкоземельных металлов, квантовых технологий и бионики, а также сложнейшая викторина. Ярослава и Фёдор не только справились с этим испытанием, но и заслуженно заняли места среди 27 российских победителей.
В итоге 27 российских и 20 зарубежных школьников стали победителями и удостоились чести отправиться в арктическую экспедицию, посвящённую сразу двум важным датам — 80-летию российской атомной промышленности и 500-летию начала освоения Северного морского пути Россией.
Ярослава и Фёдор вместе с другими финалистами станут частью команды на атомном ледоколе «50 лет Победы», который проложит курс через суровые северные воды, сообщил телеграм-канал Komsagram.
Этот опыт — не просто путешествие, а важный шаг в формировании будущих ученых, инженеров и исследователей, которые продолжат традиции русских первопроходцев и внесут вклад в развитие науки и технологий.
«Упорство, находчивость и страсть к познанию неизведанного — это качества настоящих исследователей, которые будут двигать нашу страну вперед», — отметил председатель оргкомитета по подготовке празднования 500-летия освоения Северного морского пути Николай Патрушев.
Отметим, что проект «Ледокол знаний» за пять сезонов собрал более 350 одаренных школьников, которые уже участвовали в арктических экспедициях «Росатома».
Для участия в этом сезоне, параллельно с российским отбором, прошёл международный конкурс «Ледокол знаний» от «Росатома». В нём состязались около четырёх тысяч школьников из двадцати стран — от Армении и Бангладеш до ЮАР и Турции. Лидерами по числу заявок стали Бангладеш с 841 участником, Индия — 492 и Киргизия — 471. Этот масштаб подтверждает глобальный интерес к проекту и серьёзность борьбы за участие в арктической экспедиции.