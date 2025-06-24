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Специалист рассказала, как утренние ритуалы помогают держать нервную систему под контролем

Психолог Аверьянова: Заправлять постель — простой способ снизить тревожность.

Источник: Комсомольская правда

Психологи выяснили, что обычная утренняя привычка заправлять кровать может положительно влиять на психику. Люди, которые начинают день с этого простого действия, умеют лучше сосредотачиваться, реже испытывают стресс и ставят перед собой более четкие и достижимые цели. Об этом KP.RU рассказала психолог Василиса Аверьянова.

— Ритуалы и традиции — это то, что держит нашу нервную систему в рамках. Они дают ощущение безопасности, стабильности, контроля над ситуацией. И однозначно помогают сделать жизнь более упорядоченной и снизить уровень стресса и тревоги, — объяснила специалист.

Эксперты также отмечают, что у тех, кто регулярно заправляет кровать, лучше самоконтроль и эмоциональная устойчивость. Эти люди спокойнее, а значит, и качество сна у них выше. Все потому, что порядок в мелочах помогает чувствовать себя увереннее и безопаснее.

Кроме того, для пожилых людей эта привычка особенно полезна. Она связана с сохранением когнитивных функций, то есть памяти и ясности мышления.