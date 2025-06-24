Специалист рассказала, как утренние ритуалы помогают держать нервную систему под контролем

Эксперты также отмечают, что у тех, кто регулярно заправляет кровать, лучше самоконтроль и эмоциональная устойчивость. Эти люди спокойнее, а значит, и качество сна у них выше. Все потому, что порядок в мелочах помогает чувствовать себя увереннее и безопаснее.