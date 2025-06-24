Двое тигрят впервые появились на свет в зоопарке «Чудесный» в Приморье

В субботу, 21 июня, в зоопарке «Чудесный», расположенном под Уссурийском, впервые появились на свет два тигрёнка. Об этом сообщил Telegram-канал «Зоопарк “Чудесный”». По информации сотрудников учреждения, малыши родились у пары амурских тигров Кристал и Алмаз, для которых это стало первым потомством.
Каждый из тигрят весит около килограмма. В зоопарке отметили, что новорождённые здоровы, активно питаются и хорошо развиваются. Мать тигрят, десятилетняя Кристал, чувствует себя удовлетворительно и находится под постоянным наблюдением специалистов.
Кристал известна как живой талисман казино Tigre de Cristal. Беременность самки прошла практически незаметно: по словам работников зоопарка, Кристал прибавила в весе незначительно, вела себя как обычно, и определить что она находится в положении визуально было сложно. Отец тигрят, шестилетний Алмаз, пока ещё не видел своих детёнышей, однако сотрудники учреждения «передали ему поздравления».
В зоопарке подчёркивают, что рождение тигрят стало важным событием не только для учреждения, но и для всего Уссурийска, поскольку это первый случай появления на свет амурских тигров в истории города.
Сотрудники зоопарка приглашают всех желающих увидеть тигрят и напоминают о необходимости бережного отношения к редким видам животных. Специалисты также рассказали, что в учреждении созданы все необходимые условия для содержания и развития амурских тигров.