Умер итальянский скульптор Арнальдо Помодоро

В Милане скончался выдающийся итальянский скульптор Арнальдо Помодоро — всего за день до своего 99-летия. Об этом сообщается на официальном сайте фонда, носящего его имя.
В заявлении подчёркивается, что маэстро оставил после себя не только значительное творческое наследие, признанное во всём мире, но и глубокую интеллектуальную основу, наполненную стремлением к будущему и неизменной творческой энергией.
Фонд Помодоро продолжит свою работу в духе завещанных мастером идей. Родившийся в 1926 году в Монтефельтро и выросший в Пезаро, Помодоро с 1956 года жил и творил в Милане. Начав с горельефов, он в 1960-х перешёл к объёмной скульптуре, создавая работы на основе чётких геометрических форм. В разные годы преподавал в престижных учебных заведениях, включая Стэнфорд, Калифорнийский университет в Беркли и колледж Миллса.
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