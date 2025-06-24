Ричмонд
+33°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер итальянский скульптор Арнальдо Помодоро

Скульптор ушел из жизни за день до своего 99-летия.

Источник: Аргументы и факты

В Милане скончался выдающийся итальянский скульптор Арнальдо Помодоро — всего за день до своего 99-летия. Об этом сообщается на официальном сайте фонда, носящего его имя.

В заявлении подчёркивается, что маэстро оставил после себя не только значительное творческое наследие, признанное во всём мире, но и глубокую интеллектуальную основу, наполненную стремлением к будущему и неизменной творческой энергией.

Фонд Помодоро продолжит свою работу в духе завещанных мастером идей. Родившийся в 1926 году в Монтефельтро и выросший в Пезаро, Помодоро с 1956 года жил и творил в Милане. Начав с горельефов, он в 1960-х перешёл к объёмной скульптуре, создавая работы на основе чётких геометрических форм. В разные годы преподавал в престижных учебных заведениях, включая Стэнфорд, Калифорнийский университет в Беркли и колледж Миллса.

Ранее на 44-м году жизни скончалась художница Аня Желудь (настоящее имя — Анна Желудковская). Её творчество высоко ценилось в профессиональной среде за оригинальность и глубокую эмоциональность.