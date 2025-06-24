Умер итальянский скульптор Арнальдо Помодоро

Фонд Помодоро продолжит свою работу в духе завещанных мастером идей. Родившийся в 1926 году в Монтефельтро и выросший в Пезаро, Помодоро с 1956 года жил и творил в Милане. Начав с горельефов, он в 1960-х перешёл к объёмной скульптуре, создавая работы на основе чётких геометрических форм. В разные годы преподавал в престижных учебных заведениях, включая Стэнфорд, Калифорнийский университет в Беркли и колледж Миллса.