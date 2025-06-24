В Иркутской области 12 выпускников нарушили правила сдачи ЕГЭ

В целом по стране за различные нарушения с ЕГЭ были удалены 608 участников, из них 189 пользовались телефонами. Основной период прошел без скандалов, а самым резонансным случаем стало использование «умных очков» (задания сняли на видео, после чего отправили помощникам. Те продиктовали правильные ответы в наушник — Ред.) в Ленинградской области. Результаты нарушительницы аннулировали, причем без права пересдачи в этом году.