В Иркутской области 12 выпускников нарушили правила сдачи ЕГЭ

Выпускники Иркутской области показали блестящие результаты при сдаче единого государственного экзамена. Количество стобалльников увеличилось до 32! И это не предел — пока неизвестны оценки по иностранному языку и информатике.
Однако некоторые из сдающих пытались нарушить правила, за что были удалены с экзамена. Как сообщает Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева, в 2025 году в регионе было зафиксировано 12 нарушений. В четырех случаях наблюдатели заметили, что школьники пользуются телефонами, а еще в восьми — шпаргалками.
— Кроме того, на заседании государственной экзаменационной комиссии мы приняли решение аннулировать у ребят два результата за списывание с применением шпаргалки, видео- и аудиотехники, — пишет в сети Татьяна Афанасьева.
В целом по стране за различные нарушения с ЕГЭ были удалены 608 участников, из них 189 пользовались телефонами. Основной период прошел без скандалов, а самым резонансным случаем стало использование «умных очков» (задания сняли на видео, после чего отправили помощникам. Те продиктовали правильные ответы в наушник — Ред.) в Ленинградской области. Результаты нарушительницы аннулировали, причем без права пересдачи в этом году.
Ранее КП-Иркутск удалось пообщаться с выпускником, который сдал ЕГЭ на 300 баллов.