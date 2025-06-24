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Миронов попросил предоставить гражданство России военному блогеру

Миронов попросил предоставить гражданство России военному блогеру Федорову.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить российское гражданство военному блогеру Кириллу Федорову, который ранее был подвергнут преследованиям в Латвии за поддержку СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение о подготовке решения о приеме Федорова в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке при наличии соответствующих оснований», — сказано в письме.

Миронов сообщил, что к нему обратился бывший житель Латвии Кирилл Федоров, военный блогер и организатор гуманитарной помощи СВО.

«Заявителем сообщено, что им лично организована гуманитарная помощь военнослужащим на сумму свыше 500 миллионов рублей, а также ведется активная патриотическая деятельность на федеральных СМИ. Согласно обращению, за свою гражданскую позицию и поддержку России он был подвергнут аресту в Латвии и осужден», — указывается в обращении.

Также отмечается, что, по имеющейся информации, МИД России еще в 2023 году направил ходатайство о предоставлении в упрощенном порядке российского гражданства Федорову «за заслуги и поддержку Российской Федерации на международной арене», при этом блогер сообщил, что все необходимые проверки (включая ФСБ) он успешно прошел тогда же, а с ноября 2024 года находится на территории России на основании разрешения на временное проживание.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что Федоров за свою пророссийскую позицию был арестован латвийскими спецслужбами, после четырех месяцев ему удалось выйти на свободу и через третью страну попасть в Россию, но уже не первый год блогер безуспешно пытается получить гражданство РФ.

«Мы уверены: все патриоты России, все, кто связывает с ней свое будущее, должны иметь приоритетное право и возможность оформить себе российский паспорт. Будем самым тщательным образом разбираться, почему Кириллу Федорову не предоставляют гражданство в упрощенном порядке», — заключил политик.