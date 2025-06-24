Миронов попросил предоставить гражданство России военному блогеру

Также отмечается, что, по имеющейся информации, МИД России еще в 2023 году направил ходатайство о предоставлении в упрощенном порядке российского гражданства Федорову «за заслуги и поддержку Российской Федерации на международной арене», при этом блогер сообщил, что все необходимые проверки (включая ФСБ) он успешно прошел тогда же, а с ноября 2024 года находится на территории России на основании разрешения на временное проживание.