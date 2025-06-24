Надбавка к зарплате и дополнительный отпуск: что положено пострадавшим от ядерных испытаний в Казахстане

Больше 40 лет на Семипалатинском ядерном полигоне проводились испытания, последствия которых до сих пор отражаются на здоровье тысяч казахстанцев. По закону пострадавшие от испытаний имеют право на дополнительный отпуск и надбавку к заработной плате. Кому именно они полагаются и как их получить — в материале корреспондента Tengrinews.kz.