Надбавка к зарплате и дополнительный отпуск: что положено пострадавшим от ядерных испытаний в Казахстане

Кто имеет право на надбавки к заработной плате?
В Министерстве труда и социальной защиты населения на официальный запрос редакции Tengrinews.kz сообщили, что право на дополнительную оплату труда имеют граждане, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (СИЯП) и проживающие в настоящий момент на территориях, подвергшихся радиационному воздействию.
Такие категории определены законом «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».
Согласно закону, под пострадавшими понимаются лица, которые в период с 1949 по 1990 годы проживали, работали или проходили службу в зоне воздействия радиации.
В соответствии со статьей 10 закона, граждане, проживавшие, работавшие или проходившие службу с 1949-го по 1990 год на территориях, подвергшихся воздействию ядерных испытаний, являются пострадавшими вследствие ядерных испытаний на СИЯП.
Согласно статье 13 закона, население, проживающее на территориях, подвергшихся воздействию ядерных испытаний, имеет право на дополнительную оплату труда и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск", — говорится в официальном ответе ведомства.
Каковы размеры надбавки?
Размеры надбавки установлены статьей 13 упомянутого выше закона и зависят от зоны радиационного риска:
- зона чрезвычайного радиационного риска — 2 МРП (7864 тенге в 2025 году);
- зона максимального радиационного риска — 1,75 МРП (6881 тенге в 2025 году);
- зона повышенного радиационного риска — 1,5 МРП (5898 тенге в 2025 году);
- зона минимального радиационного риска — 1,25 МРП (4915 тенге в 2025 году);
- территория с льготным социально-экономическим статусом — 1 МРП (3932 тенге в 2025 году).
Обязаны ли частные компании выплачивать надбавки своим сотрудникам?
Да. Ответ Минтруда однозначен:
Нормы закона распространяются на работников всех организаций и предприятий, независимо от их форм собственности, в том числе и на работников государственных учреждений, казенных предприятий и частных организаций.
Если же работодатель не соблюдает нормы закона и не выплачивает дополнительную оплату труда, необходимо обратиться в департамент комитета государственной инспекции труда по месту нахождения организации.
Кому положены дополнительные 10 календарных дней к отпуску?
Как сообщили в министерстве, право на дополнительный оплачиваемый отпуск имеют граждане, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на СИЯП, и в настоящий момент проживающие на территориях, подвергшихся воздействию ядерных испытаний.
Отказаться от предоставления этих дополнительных дней работодатель не может. Это будет считаться нарушением норм закона.
Какие документы нужно предоставить, чтобы получить надбавку к зарплате и дополнительный отпуск?
Согласно статье 11 закона, гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний, выдаются удостоверения, подтверждающие право на льготы и компенсации, предусмотренные законом.
Таким образом, для получения льгот в виде дополнительной оплаты труда и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска необходимо иметь вышеуказанное удостоверение, выдаваемое местным исполнительным органом по месту жительства.
Жители каких регионов Казахстана имеют право на надбавки и дополнительный отпуск?
В соответствии со статьей 13 закона меры социальной поддержки в виде дополнительной оплаты труда и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска предоставляются проживающим в зонах радиационного риска.
Таким образом, гражданам, работающим в организациях, расположенных за пределами зон радиационного риска, указанные меры социальной поддержки не оказываются, если иное не предусмотрено трудовым или коллективным договорами.
По информации министерства, действие закона распространяется на следующие территории:
- область Абай;
- Майский, Лебяжинский, Баянаульский районы Павлодарской области;
- Глубоковский, Шемонаихинский, Уланский, Зыряновский, Зайсанский, Тарбагатайский районы Восточно-Казахстанской области, города Усть-Каменогорск и Риддер;
- Каркаралинский район Карагандинской области.
Планируется ли пересмотр действующего законодательства?
В Минтруда сообщили, что сегодня прорабатываются новые подходы к оказанию социальной помощи гражданам, пострадавшим от ядерных испытаний. Этой работой министерство занимается совместно с другими госорганами и специалистами, которые хорошо разбираются в ядерной медицине.
«Изучаются новые принципы и подходы по данному вопросу с учетом современной радиоэкологической обстановки на зараженных территориях, медицинских последствий для населения, подвергшегося воздействию ионизирующего излучения, проживающего как на территориях, так и за их пределами», — добавили в министерстве.
Закон «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» — о чем он?
Два года назад в Казахстане был принят еще один закон, связанный с СИЯП — «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности». Как сообщили в Министерстве энергетики, закон направлен на обеспечение ядерной и радиационной безопасности в Казахстане, а также реабилитацию территории полигона.
Законом предусматривается определение границ и площади зараженных участков, создание на них Семипалатинской зоны ядерной безопасности (СЗЯБ); определение уполномоченной организации СЗЯБ и единого землепользователя радиационно-загрязненных земель; обеспечение на территории СЗЯБ ядерной и радиационной безопасности; исключение распространения радиоактивных отходов и реабилитация территорий, подвергшихся сверхнормативному загрязнению.
При этом в ведомстве уточнили, что данный закон не предусматривает меры социальной поддержки для граждан.